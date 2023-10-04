وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

مصراوي

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، يوم الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣، اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فاريلي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال شهد التأكيد على استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الاتصال متابعة التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص على تثمين التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة، معرباً عن تطلعه نحو تعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري، بإلإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق، الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة. هذا، وتناول الجانبان أيضاً فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

ومن جانبه، أكد "فاريلي" على الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.

كما أعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة، التي تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.