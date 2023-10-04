ترامب: سأعود لرئاسة أمريكا وأنهي هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البلاد

وكالات

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهد بالعودة إلى البيت الأبيض رئيسا للبلاد.

جاء ذلك قبيل مثوله أمام المحكمة لليوم الثالث على التوالي على ذمة قضايا احتيال تجاري.

وتابع ترامب في حديثه، أنّه سيعود لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البلاد، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، "قمت بسداد كامل الأموال التي اقترضتها من البنوك، مؤكدا على أن الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة الولايات المتحدة عظيمة من جديد، مشيرًا إلى أنّ العدالة لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي".

وأشار ترامب إلى " أنّ رفض محكمة نيويورك تشكيل هيئة محلفين أمر غير مسبوق، مضيفًا إلي أن استطلاعات الرأي حصلت على 55 في المئة من تأييد الأمريكيين، متابعًا ما يحدث في بلدنا شبيه بما يحدث في الدول الفاشلة".