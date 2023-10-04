تحذيرات من تأثيرات محتملة لإعصار "كوينو" في تايوان

تايبيه - (د ب أ)

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، اليوم الأربعاء، أن إعصار "كوينو" ربما يكون له تأثير أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، حيث تباطأت سرعته إلى حد ما مما سيؤثر على منطقة أوسع نطاقا.

وأضافت الإدارة أن إعصار "كوينو" بدأ في التأثير على الطقس المحلي في تايوان وواصل عبور جنوب تايوان. وتم رصد أمطار غزيرة ورياح قوية، في بعض المناطق في شرق وجنوب تايوان. وربما تصل عين الإعصار إلى اليابسة بجنوب تايوان غدا الخميس.

وقال رئيس الوزراء، تشين تشين-جين في اجتماع، تم عقده في مركز عمليات الطوارئ المركزي، بعد ظهر اليوم الأربعاء إن "البلاد بأكملها يتعين أن تكون مستعدة تماما لاختبار الرياح القوية والأمطار الغزيرة".

وأبلغ المركز عن أكثر من 120 حادثا لسقوط أمطار وتضرر طرق وغير ذلك من الحوادث، التي تم الإبلاغ عنها من عشر مقاطعات، بعد ظهر اليوم الأربعاء. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1700 أسرة في شرق ووسط تايوان.

وكانت العديد من المدن والمقاطعات في تايوان قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والمكاتب اليوم الأربعاء، بسبب رياح قوية وأمطار ناجمة عن إعصار "كوينو".

وأعلنت مقاطعة "تايتونج"، أنها تتوقع وصول العاصفة إلى اليابسة، كما سيتم إغلاق جميع المكاتب والمدارس، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بينما ستغلق جزيرة "أوركيد" والجزيرة الخضراء ليوم كامل، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

كما أعلنت حكومة مقاطعة "بينجو" أيضا أن المدارس والمكاتب ستظل مغلقة اليوم، بسبب اقتراب العاصفة.

واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، تم تحديد موقع إعصار "كوينو" على بعد 280 كيلومترا شرق "كيب إيلوانبي" أقصى جنوب تايوان، ويتحرك باتجاه الغرب، بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.

وحذر مركز "عمليات الطوارئ الرئيسي" اليوم الأربعاء من أن أمطارا غزيرة ربما تسبب تدفقات طينية وفيضانات في الجبال. وصدرت أوامر بإغلاق المتنزهات الترفيهية في الغابات اليوم الأربعاء.

واستمر تعليق بعض خدمات العبارات، التي تربط جزيرة تايوان بالجزر البحرية، اليوم الأربعاء. وتقطعت السبل بأكثر من ألفي سائح، في الجزر البحرية، بما في ذلك جزيرة "أوركيد" و"الجزيرة الخضراء"، قبالة مدينة "تايتونج" بجنوب شرق البلاد، وتم وضعهم في مراكز إيواء هناك، وفقا لما ذكره مركز "عمليات الطوارئ الرئيسي".

وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية والمحلية اليوم الأربعاء، وتم تعليق خدمات القطارات في الجبال أو المناطق المعرضة للفيضانات بشرق تايوان.