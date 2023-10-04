عمدة فينسيا: السبب وراء انقلاب حافلة السياح مازال مجهولًا
روما - (د ب أ)
صرح عمدة فينيسيا اليوم الأربعاء، بأن السبب وراء حادث حافلة سياحية بالقرب من المدينة، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 15 آخرين، لا يزال مجهولا.
وتجاوزت الحافلة حاجزا، وسقطت من ارتفاع مسافة 15 مترا من فوق جسر، حيث اندلعت بها النيران. وكانت الحافلة تقل سائحين من وسط مدينة فينيسيا التاريخي إلى موقع تخييم في مارجرا المجاورة مساء أمس الثلاثاء.
ومن بين الضحايا سائق الحافلة الإيطالي الذي يبلغ من العمر 40 عاما.
وقال لويجي برونيارو عمدة فينيسيا: "لا نفهم كيف حدث هذا".
وفتح مكتب النائب العام تحقيقا. وتأمل السلطات في أن تلقي الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة الضوء على الكارثة.
وتفيد التكهنات بأن السائق ربما فقد السيطرة جراء مشكلة صحية مفاجئة، ولكن السلطات تقول إنه لم يتم استبعاد احتمالات أخرى.
وكتب لوكا زايا رئيس منطقة فينيتو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لم يتم التعرف سوى على تسع ضحايا حتى الآن. وقالت السلطات إن من بينهم مواطنون من أوكرانيا وألمانيا.
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