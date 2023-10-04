اليونان تُعلن إنقاذ 239 مهاجرًا في بحر إيجه
أثينا - (د ب أ)
انتشل خفر السواحل اليوناني والسفن المارة 239 مهاجرا، في قوارب صغيرة، قبالة الجزر الواقعة في بحر إيجه، وفي البحر المتوسط أمس الثلاثاء وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.
وكان 90 شخصا قد أرسلوا إشارة استغاثة وتم إنقاذهم، جنوب شبه جزيرة "بيلوبونيز".
وعثر خفر السواحل على 22 مهاجرا جنوب جزيرة "كريت" في البحر المتوسط و127 شخصا، تم انتشالهم، قبالة جزيرتي "سيمي" و"ليسبوس"، طبقا لخفر السواحل صباح اليوم الأربعاء.
ويعتقد أن المهاجرين جميعا غادروا من تركيا، طبقا لمصادر قريبة من خفر السواحل، حسب الإذاعة اليونانية.
وذكرت وزارة الهجرة أن هناك 14 ألفا و983 طالب لجوء في مخيمات "ليسبوس" و"شيوس" و"ساموس" و"ليروس" و"كوس"، لديها إجمالي قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألفا و586 شخصا، في الأول من أكتوبر.
وتعتبر تلك زيادة كبيرة، مقارنة بـ4400 شخص، تم إيواؤهم في المخيمات في الأول من يناير 2023 .
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