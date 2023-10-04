تركيا تكشف هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة الإرهابي

أنقرة - (د ب أ)

كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، هوية المنفذ الثاني للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة، قبل أيام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأعلنت الداخلية التركية في بيان أن المنفذ الثاني هو المدعو، أوزكان شاهين، العضو في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) المحظور.

وأضافت الداخلية التركية أن السلطات الأمنية تواصل التحقيق في الحادثة، مؤكدة الاستمرار بحزم في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر عناصره.

وكانت الداخلية التركية كشفت في وقت سابق عن هوية المنفذ الأول للهجوم الإرهابي، وهو المدعو، حسن أوغوز، الملقب بـ "كانيفار أردال"، العضو في "حزب العمال الكردستاني".

وكان "إرهابيان" وصلا صباح يوم الأحد الماضي بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

وتبنى "حزب العمال الكردستاني" مسؤولية الهجوم في وقت لاحق.

وكانت تركيا أطلقت صباح أمس الثلاثاء، عملية أمنية متزامنة ضد خلايا تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" في 18 ولاية، بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات، والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأفادت "الأناضول" بأن العملية الأمنية تأتي بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر، قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم في النشاط لمصلحة التنظيم الإرهابي في كلّ من شمال العراق وسوريا، إلى جانب الداخل التركي.