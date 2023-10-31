بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتراما للقانون الدولي

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف المندوب: "قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتراما للقانون الدولي".

وقصف جيش الاحتلال مخيم جباليا في قطاع غزة بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى، وسبق وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن المولدات ستتوقف في المستشفى الإندونيسي والشفاء غدًا الأربعاء.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأشار القدرة إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى في مخيم جباليا نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.