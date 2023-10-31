الصحة الفلسطينية: ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن ساعات قليلة تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي.

من جانبه قال رئيس أطباء بلا حدود، إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهو ما لا يحدث.

وأضاف رئيس أطباء بلا حدود في تصريحات للجزيرة: " كان لدينا فريق كبير في غزة واضطررنا إلى نقله إلى جنوب القطاع"، موضحا أننا بحاجة إلى مساعدات وفرق إضافية وفي أمس الحاجة للوقود.

وتابع رئيس الأطباء: "نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات"، مضيفا أن هناك آلاف الأسر تحاول الوصول إلى مكان آمن والطواقم الطبية منهكة.