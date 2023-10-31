أطباء بلا حدود: نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس أطباء بلا حدود، إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهو ما لا يحدث.

وأضاف رئيس أطباء بلا حدود في تصريحات للجزيرة: " كان لدينا فريق كبير في غزة واضطررنا إلى نقله إلى جنوب القطاع"، موضحا أننا بحاجة إلى مساعدات وفرق إضافية وفي أمس الحاجة للوقود.

وتابع رئيس الأطباء: "نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات"، مضيفا أن هناك آلاف الأسر تحاول الوصول إلى مكان آمن والطواقم الطبية منهكة.