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BBC

أطباء بلا حدود: نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات

11:29 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

قطاع غزة

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كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس أطباء بلا حدود، إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهو ما لا يحدث.

وأضاف رئيس أطباء بلا حدود في تصريحات للجزيرة: " كان لدينا فريق كبير في غزة واضطررنا إلى نقله إلى جنوب القطاع"، موضحا أننا بحاجة إلى مساعدات وفرق إضافية وفي أمس الحاجة للوقود.

وتابع رئيس الأطباء: "نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات"، مضيفا أن هناك آلاف الأسر تحاول الوصول إلى مكان آمن والطواقم الطبية منهكة.

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