مخيم جباليا.. إسرائيل تنتقم من بطل أول انتفاضة فلسطينية بـ٦ أطنان متفجرات

مصراوي

مذبحة جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في الـ31 من أكتوبر، بقصف حي سكني كامل في مخيم جباليا وسط شمال قطاع غزة، المخيم الذي استهدفه الاحتلال بنحو 6 آلاف طن من المتفجرات، سقط بسببها نحو 400 شهيد، كان شاهدًا على انتفاضة أصحاب الأرض لسنوات عدة، لذا دائمًا ما تسعى إسرائيل للانتقام منه.

"مخيم جباليا" بطل انتفاضة فلسطين الأولى، أحد أكبر مخيمات الأراضي المحتلة الثمانية، بعد نكبة 1984 استقر بالمخيم نحو 35 ألف لاجئ فلسطيني ممن فروا من قرى الجنوب، واليوم يعيش بالمخيم نحو 114 ألف مواطن، على مساحة نحو 1.4 كم.

يعد مخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، بالقرب من قرية تحمل الاسم ذاته، في عام 1970 قامت إسرائيل بترحيل ما يقرب من 975 عائلة من سكان المخيم، إلى مشروع بيت لاهيا والنزلة المتاخم لحدود المخيم.

وفي عام 1971م عملت سلطات الاحتلال على هدم وإزالة ما يزيد عن 3600 غرفة تسكنها 1173 عائلة، أصبحت بدون مأوى؛ بدعوى توسيع طرقات المخيم؛ لتسمح بدخول سياراتها العسكرية لسهولة تعقب عناصر المقاومة.

في الثامن من ديسمبر عام 1987 بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي انطلقت شرارتها من مخيم جباليا في قطاع غزة، ثم انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين.

في البداية خرجت تظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل أربعة عمال فلسطينيين من غزة، عندما صدمت شاحنة عسكرية إسرائيلية سيارتهم وهشّمتها، واستشهد خلال تلك التظاهرة طفل في السابعة عشر من عمره، بعد أن أُصيب برصاصةٍ في قلبه أطلقها أحد الجنود الإسرائيليين،.

ثم امتدت التظاهرات والإضرابات بعد ذلك إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ومن بعده إلى مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها، وكذلك إلى مدينة القدس المحتلة. وبعد أيام على انطلاق تلك الانتفاضة، تشكلت في غزة حركة "حماس"، وكانت قد تشكّلت قبلها بأعوام، في القطاع نفسه، حركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.