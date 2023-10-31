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BBC

البنتاجون: قوات "الكوماندوز" الأمريكية بإسرائيل تساعد في تحديد مكان الرهائن

10:39 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

البنتاجون

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مصراوي

صرح كريستوفر بي ماير مسؤول في "البنتاجون" اليوم الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن عددا من أفراد القوات الخاصة "الكوماندوز"، موجودون حاليا في إسرائيل لمساعدة قواتها في البحث عن 200 أسير لدى حماس.

ورفض ماير الإفصاح عن أعداد قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي ذهبت إلى تل أبيب، لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن البنتاجون أرسلت عشرات "الكوماندوز" في الأيام الأخيرة.

وقال ماير إنه لم يتم إسناد أية مهمات قتالية إلى القوات الأمريكية التي انضمت إلى وحدة خاصة كانت موجودة في إسرائيل قبل 7 أكتوبر الجاري.

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