جنود الاحتلال يسقطون في كمين للمقاومة بغزة وأنباء عن إصابات

مصراوي

أصيب عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات عنيفة في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، وتم نقلهم بمروحية قبل ساعات، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث".

وأعلنت كتائب القسام على قناتها بتليجرام، اليوم الثلاثاء، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقع في كمينين محكمين للمقاومة قرب موقع إيرز شمالي قطاع غزة، وفي حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع يوآف جالانت قوله، إن قواتهم دفعت ثمنا باهظا في اليوم الأخير جراء المواجهات في غزة، مؤكدا على أنه عازم على الاستمرار و"الانتصار".

كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" المصغر الليلة.