البنتاجون: تحرك 300 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط

مصراوي

قال المتحدث باسم البنتاجون، إنه "سيتم إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لكنهم لن يتجهوا إلى إسرائيل"

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا في الشرق الأوسط ضد أي هجمات"

ولفت إلى أن القوات الأمريكية تعرضت قواتنا لـ27 هجومًا في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الحالي.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن أمريكا تواصل تقديم المساعدة لإسرائيل بشكل يومي ونتواصل معهم باستمرار بشأن احتياجاتهم، وللتأكيد على حماية المدنيين.