"إن بي سي": صاروخ مداه 2000 كم أُطلق من اليمن لم يُصب السفن الأمريكية

مصراوي

نقلت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، إن صاروخا مداه 2000 كم أُطلق من اليمن، مؤكدة أنه لم يهدد السفن البحرية الأمريكية.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت سابقا، إن البحرية الأمريكية اعترضت صواريخ كان بإمكانها أن تحدث دمارا كبيرا بميناء إيلات الإسرائيلي.

ووفقا للقناة العبرية فإن الهجوم الصاروخي الذي تم اعتراضه قبالة السواحل الإسرائيلية قبل أيام كان أكبر كثيرا مما يتصوره الجمهور.

وبحسب القناة الـ 14، فإن الصواريخ الأربعة التي أطلقها الحوثيون كانت تستهدف منطقة الفنادق في إيلات، واعترضتها القطع البحرية الأمريكية كانت تحمل رؤوسا حربية تزن 1.6 طن، يزن كل منها 410 كجم.

وتؤكد القناة العبرية أنه في حال إصابة أحد هذه الصواريخ لهدفه في منطقة إيلات التي تعج حاليا بالمدنيين، كان من شأنه أن يتسبب في "كارثة جماعية".

وقارنت بين الصواريخ الحوثية الأربعة وبين الذي أصاب مستوطنة "ألفي منشيه" بالضفة الغربية، والذي أحدث أضرارا كبيرة بينما لم تتخط زنة رأسه الحربي 60 كجم.

وأوضحت أن الصواريخ التي تم اعتراضها هي في الأساس صواريخ كروز من نوع "سمور" الإيرانية، والتي تعد نسخة من الصاروخ الروسي kh55.

ونوهت القناة الإسرائيلية إلى أن الحوثيين أطلقوا 15 مسيرة انتحارية تحمل كل منها رأسا حربيا يزن 40 كجم، تم اعتراض جميعها بواسطة المدمرة الأمريكية كيرني.