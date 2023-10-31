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مدير المستشفى الإندونيسي: ندعو لفتح معبر رفح فورا حتى يتمكن الجرحى من تلقي العلاج في الخارج

08:00 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

معبر رفح

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مصراوي

قال عاطف الكحلوت مدير المستشفى الإندونيسي، إن أطقم الدفاع المدني ما زالت تنتشل الشهداء والمصابين من موقع مجزرة جباليا.

ودعا الكحلوت، ندعو إلى فتح معبر رفح فورا حتى يتمكن الجرحى من تلقي العلاج في الخارج، موضحا أن الاحتلال يستخدم أسلحة جديدة تسبب حروقا بنسبة 80 في المائة في أجسام الشهداء والمصابين.

وأضاف مدير المستشفى أن أكثر من 400 بين شهيد وجريح في تقديرات أولية لمجزرة جباليا، موضحا أن غالبية الضحايا جراء مجزرة جباليا أطفال ونساء، موضحا أن نوعية الإصابات التي نراها لم نشهدها من قبل ولا ندري نوعية السلاح المستخدم.

وتابع مدير المستشفى، أن نحو ستة انفجارات متتالية دكت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، مضيفا أن المستشفى سيتوقف عن العمل ما لم يتم تزويده بالوقود خلال 48 ساعة

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