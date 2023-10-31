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BBC

الاحتلال يكشف عن سبب استهدافه مخيم جباليا المكتظ بالسكان

07:56 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

مجزرة مخيم جباليا أرشيفية

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم يسيطرون على معقل عسكري لحماس في غرب جباليا.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات لـcnn: " قضينا على حوالي 50 مسلحا داخل مخيم جباليا، : قصفنا المخيم حيث كان يختبئ أحد قادة حماس، ولا نستطيع التأكد من أننا قتلنا القيادي في حماس خلال قصف جباليا".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى، وسبق وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن المولدات ستتوقف في المستشفى الإندونيسي والشفاء غدًا الأربعاء.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأشار القدرة، إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى في مخيم جباليا نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.

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