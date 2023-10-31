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BBC

أول تعليق من أبو عبيدة على مزاعم الاحتلال بتحرير أسيرة

07:41 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن عملياتهم الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبة المقاومة الكثير، مؤكدا أن غزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.

وأوضح أنه يبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية.

كما دعا أبو عبيدة كل جندي ومقاتل شريف في "هذه الأمة" إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة.

وأشار إلى أن المقاومة راقبت رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته، نافيا أن يكون جيش الاحتلال قد وصل إلى أي أسير لدى القسام.

ويؤكد أبو عبيدة على أنه إذا صح خبر تحرير الأسيرة، فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك، مشيرا إلى أن سكان غزة لديهم أسرى.

ونوّه إلى أن المقاومة أبلغت الوسطاء بأنها ستفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة؛ انسجاما مع رغبتها بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

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مزاعم الاحتلال بتحرير أسيرة المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة غزة ستكون مقبرة للعدو غزة ستكون نهايته السياسية طوفان الأقصى

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