بعد مجزرة جباليا.. مكبرات الصوت في نابلس تدعو إلى النفير العام

مصراوي

أعلنت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن مكبرات الصوت في مدينة نابلس بالضفة الغربية تجهر بدعوة الأهالي للنزول إلى الشوارع، والخروج بمسيرات غاضبة.

كما حثتهم على مواجهة الاحتلال على كل نقاط التماس؛ تنديداً بمجزرة جباليا واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، عقبها توارد للجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.

فيما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف المولدات غدا الأربعاء في مستشفى الشفاء والإندونيسي في كارثة تهدد حياة آلاف المرضى.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.