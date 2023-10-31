حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى موقف "تاريخي وحاسم" لوقف مجازر الاحتلال

مصراوي

حمّلت حركة حماس اليوم الثلاثاء، الدول والحكومات الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 25 يوما مسؤولية مجزرة جباليا التي وقعت عصر اليوم.

كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى موقف "تاريخي وحاسم"؛ لوقف مجازر الاحتلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقوع 400 شهيد اليوم، مشيرة إلى أن مئات الجثث والأحياء لا يزالون أسفل الأنقاض في منطقة جباليا بعد القصف الذي استهدفها.

وأوضحت أن دماء وأشلاء وجرحى المجازر الإسرائيلية، ستبقى لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرّك لوقف هذا العدوان.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، عقبها توارد للجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.

فيما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف المولدات غدا الأربعاء في مستشفى الشفاء والإندونيسي في كارثة تهدد حياة آلاف المرضى.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.