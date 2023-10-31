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BBC

المقاومة الفلسطينية: تدمير 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شمال غرب غزة

06:00 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

تدمير 3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 أرشي

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير آليات ومعدات عسكرية فجر اليوم في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم: "مجاهدونا تمكنوا من تدمير 3 آليات بقذائف الياسين 105، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة فجر اليوم".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: " إن هناك عملية تصدي واسعة استمرت (٦ساعات) قام خلالها مقاتليها بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة السوق القديم، صباح اليوم.

وتابعت سرايا القدس في بيان لها :"تمكن مجاهدونا من استهداف تعزيزات الاحتلال التي وصلت البلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، مما أدى إلى إعطاب إحدى الآليات العسكرية، كما نفذ مجاهدونا كمين نوعي على محور ميدان الدولة، نصب حيث أجهز مجاهدونا على قوة تمركزت على المحور وأسقطوهم بين قتيل وجريح".

وأضافت سرايا القدس: "كما تم استهداف آليات الاحتلال التي تمركزت على محور بصليات كثيفة من الرصاص، واستهداف تمركزات القناصة بصليات كثيفة من الرصاص، وخاض مجاهدونا اشتباكات متفرقة على كل من ( الثغرة - الدينمو - مفرق طمون )".

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