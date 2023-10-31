مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا وجود لأي صفقة تبادل أسرى في الأفق
(مصراوي)
صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تقبل باستمرار سلطة حماس أو أي وجود عسكري لها في قطاع غزة، قائلًا "لن نعود إلى 6 أكتوبر أبدًا".
وتحدث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عن استبعاده لأي صفقة تبادل أسرى في الوقت القريب، قائلًا "لا وجود لأي صفقة لتبادل الأسرى في الأفق.
وظهرت أمس 3 أسيرات إسرائيليات في فيديو نشرته كتائب القسام، تحدثوا فيه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، طالبين منه العمل للإفراج عنهم.
وناشدت الأسيرات خلال مقطع الفيديو نتنياهو بتلبية طلبات المقاومة وتطبيق صفقة تبادل الأسرى لأجل الإفراج عنهم.
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