حزب الله يُعلن استهداف دبابة ميركافا الإسرائيلية

بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا، اليوم الثلاثاء، دبابة ميركافا في ثكنة " برانيت " الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان إن ذلك أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وكان عناصر حزب الله استهدفوا موقع " المرج" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، فيما توسعت دائرة القصف الإسرائيلي على مناطق حدودية جنوب لبنان لتطال أطراف عدد من البلدات.

وطال القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم محيط بلدة مروحين وترافق مع إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف حارقة على أحراج بلدة علما الشعب، وتعرضت منطقة وادي العليق الواقعة ما بين بلدتي مروحين والبستان لقصف بالقذائف الفوسفورية والحارقة الإسرائيلية، حسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرات إسرائيلية أطلقت أربعة صواريخ على حديقة " إيران "في بلدة مارون الراس الحدودية جنوب لبنان.

ولفتت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت موقع الراهب قبالة لبلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل، كما استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بعدد من القذائف.

وكان حزب الله أعلن سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد اكتشاف وجودها في تلة على الحدود.

وقال حزب الله في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ،:"ظهر اليوم وبعد رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة الاسلامية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي".

وأضاف الحزب :"قامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما ادى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وأشارت الوكالة إلى "تجدد القصف المعادي على محيط بلدة مروحين يترافق مع إطلاق قذائف حارقة على أحراج بلدة علما الشعب".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلقت عناصر تنتمي لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في السابع من الشهر الجاري ، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.