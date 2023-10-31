الصحة الفلسطينية: 400 شهيد ومصاب جراء مجزرة الاحتلال في جباليا

(مصراوي)



أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا مجزرة مخيم جباليا تخطت عتبة الـ 400 شخص بين شهيد وجريح، مشيرًا إلى كونها تقديرات أولية وليست نهائية.

وأضاف مدير المستشفى الإندونيسي، أن غالبية الضحايا جراء مجزرة جباليا أطفال ونساء.



وأوضح مدير المستشفى الإندونيسي أن نوعية الإصابات التي وردت للمستشفى لم يختبرها الأطباء من قبل مشيرًا إلى استخدام نوعية جديدة من الأسلحة من قبل سلطات الاحتلال.

وتحدث عن نحو 6 انفجارات متتالية سوت بمخيم جباليا الأرض.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين استهدفا مخيم جباليا المكتظ بالسكان، عقبها توارد للجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف المولدات غدا الأربعاء في مستشفى الشفاء والإندونيسي في كارثة تهدد حياة آلاف المرضى.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.