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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا

03:38 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.


وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى، وسبق وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن المولدات ستتوقف في المستشفى الإندونيسي والشفاء غدًا الأربعاء.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأشار القدرة إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى في مخيم جباليا نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.

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الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا قطاع غزة

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