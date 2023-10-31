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العاهل الأردني يزور الإمارات والبحرين وقطر لبحث التطورات في غزة

03:35 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الملك عبدالله الثاني

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عمان - (د ب أ )

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات والبحرين وقطر في جولة تهدف إلى بحث الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية اليوم، يلتقي الملك عبد الله في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ويلتقي في المنامة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويلتقي في الدوحة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وطبقا للقناة، تتصدر جدول أعمال الجولة أيضا بحث العلاقات الأخوية بين الأردن والدول الثلاث.

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