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BBC

الحوثيين: أطلقنا صواريخ ومسيرات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

03:14 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى السريع، أن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ ومسيرات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، ردًا على استهداف العدو الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأوضح السريع في كلمة اليوم الثلاثاء، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية هو الثالث من نوعه منذ بداية الحرب على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر الجاري.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه استخدم نظام الدفاع الجوي "آرو" للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، لاعتراض صاروخ أرض-أرض فوق البحر الأحمر كان قادمًا باتجاه إسرائيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تدرس الرد على جماعة أنصار الله الحوثي بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات في وقت سابق اليوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيانين منفصلين، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إيلات، وإسقاط طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر.

وتبنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء، إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، ردًا على حربها ضد حماس.

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