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BBC

إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات

02:13 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تدرس الرد على جماعة أنصار الله الحوثي بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات في وقت سابق اليوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيانين منفصلين، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إيلات، وإسقاط طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر.

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء، تبنى إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول كبير في جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، قوله إن الحوثيين من إيران أطلقوا طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل ردا على حربها ضد حماس.

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