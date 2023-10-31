كتائب القسام: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة محاور



(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، خوضها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة.



وأفاد قائد ميداني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنهم تمكنوا من تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.



وفي بيانها أكدت كتائب القسام القضاء على عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي فور دخولها مبنى في بيت حانون، إضافة إلى استهداف جرافة وآلية لحماية قوات المشاة الإسرائيلية.



وفي منطقة حي شرق الزيتون أعلنت القسام استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105".

وفي تصريحات صحفية قال الناطق باسم حركة حماس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تتحرك في عدد من المحاور ضمن عملية برية لا يريد الاحتلال أن يُعلن عنها لاعتبارات خاصة.



وصرح الناطق باسم حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يتقدم بعض المحاور والمناطق الزراعية التي قصفت من قبل ولم يعد فيها سكان، مشيرًا إلى كونها محاور ضعيفة ولا يوجد فيها أي إنجاز عسكري.