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BBC

جيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس

12:38 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وتابع أدرعي، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار. مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار".

وَأضاف: "سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم جيش الاحتلال التي تربينا عليه، وعلى رأسها الالتزام بتحقيق المهمة والسعي للانتصار. سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم. سنقضي على العدو الآثم".

وفي ختام تغريدته، وجه رسالة قائلاً: "سكان بئيري، وسديروت، ونير عوز، وكفار عزة وبلدات النقب الغربي ومعهم شعب إسرائيل برمته. الجميع ينظر إلينا الآن. أثق بكم هم يثقون بكم أيضًا ويؤمنون بكم. أنتم جيل الانتصار. هنا القائد، توجهوا إلى مهامكم".

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