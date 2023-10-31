قوات الاحتلال تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر

وكالات



أفاد "راديو إسرائيل" اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت قيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي حذرت في وقت سابق اليوم، من تسلل طائرة معادية بالقرب من إيلات على البحر الأحمر.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بانتهاك محتمل من طائرة معادية.