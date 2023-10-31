ولي العهد الكويتي يستنكر العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

الكويت - (د ب أ)

طالب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين .

وأعلن الصباح، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر اليوم، تأييد الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية .

وأضاف: "الكويت قيادة وشعباً ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا سيما غزة من أحداث دامية.. مستنكرة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم".

وأكد ولي العهد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بـ "مساندة الأشقاء والأصدقاء في الحوادث والأزمات، فالكويت قيادة وشعبا بلد الخير والعطاء والعمل الإنساني".

وأكد الصباح احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، معربا عن الاستغراب مما صدر أخيرا عن المحكمة الاتحادية العراقية العليا من إدعاء حول عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.

وأشار ولي العهد إلى مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.

وشدد الصباح على ضرورة "الارتقاء بالممارسة النيابية وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين، والابتعاد عن المطالب التي تطرح بحجة أن المواطنين هم من يطلبونها وهم منها براء".

وأكد "ضرورة ضبط المشهد السياسي "، مشددا على أن "بعض المطالب النيابية هدفها الحقيقي تحقيق المكاسب الشخصية ومجرد مطالب لتبرئة الذمم".

وأوضح الصباح أن "أداء الحكومة ما زال لم يحقق ولم يلامس طموحات المواطنين"، مشددا على اتباع الحكمة والابتعاد عن كل ما يضر بمصالح الوطن والمواطنين من أسباب التوتر والخلافات".

وخاطب أعضاء السلطتين قائلا إن "استمرار المشهد السياسي كما كان عليه في السابق لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين".

ودعا إلى "ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتشاور، وأن يكون دور الانعقاد الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز المشروعات وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة".