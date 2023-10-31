هدوء حذر عقب اتساع رقعة القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

ساد الهدوء صباح اليوم الثلاثاء القطاع الغربي في جنوب لبنان وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "اتسعت ليلا رقعة القصف الاسرائيلي، وشن الطيران الحربي والمروحي غارات عدة استهدفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر والاودية المجاورة لبلدتي زبقين وجبال البطم، حيث سقط عدد من الصواريخ الموجهة على محيط المنازل، وأصيب منزل في بلدة برعشيت".

وذكرت الوكالة: "استهدف القصف المعادي القرى المتاخمة للخط الأزرق ومحيط مركز الجيش في رأس الناقورة".

وأشارت إلى أن "العدو أطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، بالإضافة الى القذائف الحارقة لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق"، موضحة أن قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" أطلقت صفارات الأنذار أكثر من مرة ليلا.