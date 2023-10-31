جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 315 جندي

وكالات

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 315 جندياً وعدد الأسرى لدى حماس إلى 240 إسرائيلياً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 24 على التوالي، إلى 8306 شهداء وتعدى عدد الجرحى حاجز الـ20 ألف جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه شن غارات جوية ضد منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله.