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مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: غزة أصبحت جحيم على الأرض

12:25 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

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مصراوي

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: "غزة جحيم على الأرض، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة"

وتابع مندوب فلسطين خلال جلسة مجلس الأمن، " جميع سكان غزة أصبحوا مشردين ونازحين وما زالوا يقتلون أينما ذهبوا، 3500 طفل فلسطيني قتلتهم إسرائيل في 3 أسابيع"

ولفت منصور إلى أنه "كل 5 دقائق يقتل طفل فلسطيني في قطاع غزة، هذه حرب ضد أطفالنا، 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للقتل يوميا"

وأوضح أن "هناك 2000 فلسطيني تحت الأنقاض اسمحوا لنا باستخراجهم ودفن موتانا"

وشدد مندوب فلسطين إلى ضرورة التوصل، "يجب الوصول إلى هدنة إنسانية فورا، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة وقف القتل في الضفة، قائلا " أوقفوا القتل في الضفة الغربية من قبل المستوطنيين"

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