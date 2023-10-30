أ ف ب: إسرائيل تتراجع عن رفضها منح تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة

مصراوي

تراجع المسؤولون الإسرائيليون عن رفضهم منح تأشيرات الدخول لمسؤولي الأمم المتحدة، وفقًا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب.

وصرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بلاده سترفض منح تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة بعد تصريحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وقال إردان: "بسبب التصريحات، سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة. لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث. حان الوقت لتعليمهم درسا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن هجوم "حماس" على إسرائيل لم يحدث من العدم، فالشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال منذ 56 عاما.

واتهم إردان الأمين العام للأمم المتحدة بتبرير الإرهاب ودعاه إلى الاستقالة بعد أن قال إن هجوم "حماس" على إسرائيل لم يحدث "من الفراغ".