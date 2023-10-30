الصين: ندعو إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة إلى رفع الحصار عن غزة وإلغاء أمر الإخلاء فورا

كتب- محمود عبدالرحمن:

دعا مندوب الصين في مجلس الأمن، إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة إلى رفع الحصار عن غزة وإلغاء أمر الإخلاء فورا.

وقال مندوب الصين بمجلس الأمن، إنه لا يمكن تحقيق الأمن عبر عقاب جماعي والرد على العنف بالعنف يؤدي إلى الكراهية والمواجهة، موضحا أن الأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة.

وأضاف المندوب، أن سكان غزة يواجهون كارثة كبيرة حاليا مع تواصل القصف، موضحا أننا نعرب عن تعاطفنا البالغ مع سكان غزة ونطالب أطراف النزاع بالكف عن الأعمال العدائية.

وأكمل: "ندعو جميع الأطراف القادرة على التأثير ببذل كل الجهد لوقف الحرب في غزة"، موضحا أن الأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة.