السلاح مقابل الأسرى".. إعلام عبري: صفقة سرية تتم حاليا بين حماس وروسيا

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الاثنين عن وسائل إعلام عبرية، مزاعم حول صفقة محتملة بين روسيا وحركة حماس.

وأكدت أن الصفقة تتبلور في أن تفرج حركة حماس عن 8 أسرى يحملون الجنسية الروسية مقابل الحصول على سلاح خاصة صواريخ مضادة للطائرات.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن حالة من القلق سادت في الداخل الإسرائيلي على أثر الأنباء، مضيفة أن اتصالات إسرائيلية روسية جرت لتبين الأمر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الخميس الماضي، أن وفدا من حركة حماس وصل موسكو، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية، باستدعاء السفير الروسي في تل أبيب، احتجاجًا على زيارة وفد من حركة حماس إلى موسكو.