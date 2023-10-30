المكتب الحكومي بغزة: ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال أسلحة محرمة دوليا

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جرائم القصف الإسرائيلي خلفت أكثر من 10 آلاف بين قتيل ومفقود.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير أكثر من 50% من الوحدات السكنية، موضحا أن آثار قنابل الفوسفور واضحة على أجساد الشهداء والمصابين.

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال أسلحة محرمة دوليا، مضيفا أن الاحتلال دأب على الكذب بشأن استخدامات عسكرية مزعومة للمستشفيات.