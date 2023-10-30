حماس: هدف القضاء علينا الذي وضعه نتنياهو أضغاث أحلام
مصراوي
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، إن الإعلان عن تحرير مجندة إسرائيلية لا يعد إنجازا خاصة بعد 25 يوما من القصف المكثف.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن كتائب القسام هي التي ستفصل الأمر في حقيقة ما أعلنه جيش الاحتلال بتحرير إحدى مجنداته، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراوغ ويماطل بشأن صفقة الأسرى.
وتابع الرشق أن هدف القضاء على حماس الذي وضعه نتنياهو أضغاث أحلام وشعبنا أجهض أيضا هدف التهجير القسري.
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