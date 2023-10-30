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الاحتلال يقصف المركز الأرثوذكسي في تل الهوى بغزة

09:56 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

الاحتلال يقصف المركز الأرثوذكسي

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مصراوي
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، المركز الثقافي الأرثوذكسي مقابل مول كيرفور في تل الهوا، علمًا أنه قصف ثلاثة كنائس سابقاً، وفقًا لما أوردته وكالة شمس الفلسطينية.

وتعرضت مدرستي أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص شمال قطاع غزة، لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن هناك العديد من استغاثات المواطنين النازحين داخل المدرستين، بسبب عدم قدرة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب استمرار القصف في المنطقة

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، محيط مدرسة سعد في الصفطاوي، شمال قطاع غزة، والتي تأوي مئات المواطنين النازحين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة بغارات عنيفة، في ظل عدوانه المستمر على غزة.

ومن جانبه قال مدير مستشفى التركي لمرضى السرطان في غزة، إن هناك حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية، جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة ،وإلحاق أضرار بليغة بداخله، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

وفي الشأن ذاته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس، في ظل تهديداته بالإخلاء تحسبا لقصفها.

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