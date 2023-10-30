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الاحتلال يستهدف محيط مدرسة تأوي مئات النازحين في شمال غزة

09:37 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

قصف محيط مدرسة تأوي مئات النازحين

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مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، محيط مدرسة سعد في الصفطاوي، شمال قطاع غزة، والتي تأوي مئات المواطنين النازحين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة بغارات عنيفة، في ظل عدوانه المستمر على غزة.

ومن جانبه قال مدير مستشفى التركي لمرضى السرطان في غزة، إن هناك حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية، جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة ،وإلحاق أضرار بليغة بداخله، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

وفي الشأن ذاته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس، في ظل تهديداته بالإخلاء تحسبا لقصفها.

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