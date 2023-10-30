إعلان

BBC

أمريكا: وقف إطلاق النار في غزة ليس مسارًا صحيحًا

08:52 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنهم لا يعتقدون أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون خطوة في المسار الصحيح.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أنها "تدعم حل الدولتين باعتباره الحل النهائي للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضافت الخارجية، أننا نصحنا الإسرائيليين بوضع أهداف واقعية لعملياتهم العسكرية ومحاولة تجنب استهداف المدنيين.

وتابعت الخارجية، نحرز تقدما في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية لغزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

وأكملت الخارجية، أن حماس قدمت عددا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الرهائن وعليها إطلاق سراحهم جميعا، مضيفة "نعي أن الآلاف من المدنيين قتلوا في غزة وبينهم أطفال وهذا بحد ذاته مأساة".

وأوضحت، أن الرئيس بايدن يعارض أي عمليات تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة، مضيفة أننا ندين الأحداث المناهضة للسامية التي جرت في داغستان ونطالب السلطات الروسية بإدانة مثل هذه الأفعال.

سوق مصراوى

وزارة الخارجية الأمريكية وقف إطلاق النار في غزة حل الدولتين باعتباره الحل النهائي النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين تجنب استهداف المدنيين طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| أمطار رعدية تمتد للقاهرة.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار طقس غدًا