الرئيس الروسي: واشنطن تقف وراء أزمة الشرق الأوسط
مصراوي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "أزمة الشرق الأوسط بدأت بهجوم ضد الإسرائيليين، لكنهم قاموا بانتقام جماعي ضد مدنيي غزة.
وتابع الرئيس الروسي، اليوم الإثنين، أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير قتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط، ولا تبرير الأحداث المرعبة في غزة".
ولفت بوتين،إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تقف وراء أزمة الشرق الأوسط وهي من تغذي الصراعات بالمنطقة، واشنطن غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وأوكرانيا وتسعى لنشر الفوضى"
وأوضح أن "الغرب يدين من يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وحتى الأمم المتحدة تتعرض للهجوم"
وأكد أن الحل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بكامل حقوقها.
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