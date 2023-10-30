رويترز: جنوب إفريقيا تدعو الأمم المتحدة لنشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة

مصراوي

كشفت وكالة "رويترز" الأمريكية اليوم الاثنين، عن مبادرة طرحتها وزارة الخارجية بجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، تهدف لنشر قوات حماية سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وشددت إسرائيل حصارها لغزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، فيما كثفت من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية في بيانها: "لقد تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".