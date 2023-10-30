الصحة الفلسطينية: تعرض المستشفى التركي لقصف جديد من جانب جيش الاحتلال

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تضرر بعض الأجزاء في مستشفى الإندونيسي بغزة نتيجة القصف المتكرر لمحيطها

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعرض المستشفى التركي لقصف جديد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية والمرضى في المستشفى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف من قبل الجيش.

وتابع المتحدث أنه حتى اللحظة المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزة، موضحا أننا وصلنا لمرحلة يتعذر معها تقديم الخدمات الصحية بشكل كامل في غزة.