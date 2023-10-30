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BBC

الصحة الفلسطينية: تعرض المستشفى التركي لقصف جديد من جانب جيش الاحتلال

06:11 م الإثنين 30 أكتوبر 2023
  • عرض 3 صورة
    المستشفى التركي لمرضى السرطان بغزة
  • عرض 3 صورة
    المستشفى التركي لمرضى السرطان بغزة
  • عرض 3 صورة
    المستشفى التركي لمرضى السرطان بغزة
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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعرض المستشفى التركي لقصف جديد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية والمرضى في المستشفى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف من قبل الجيش.

وتابع المتحدث أنه حتى اللحظة المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزة، موضحا أننا وصلنا لمرحلة يتعذر معها تقديم الخدمات الصحية بشكل كامل في غزة.

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