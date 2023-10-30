الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات



مصراوي

قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إننا فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات.

وأضاف الناطق، أن فرقنا انتشلت 30 شخصا في شمال غزة من تحت الأنقاض، موضحا أن بعض أفراد طواقمنا استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.

وتابع بصل أن هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم، مضيفا أن طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو

20 استهدافا.

وأكمل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، أن المواطنون أبلغونا بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن، مطالبا بضرورة إدخال فرق إنقاذ عربية للمساعدة في عملياتنا قائلا: "يجب إدخال فرق دفاع مدني عربية مع آليات ثقيلة للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

وأوضح بصل، أن المستشفيات وصلت لأكثر من طاقتها القصوى وبعض الجرحى يعالجون على الأرض، مضيفا: "مقبلون على كارثة كبيرة إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل فوري".