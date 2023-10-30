الجهاد الإسلامي: الاحتلال الإسرائيلي لم يتوغل إلا في المناطق المفتوحة

(مصراوي)

أفادت حركة المقاومة الفلسطينية الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن التوغل البري الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، هو توغل بري محدود في مناطق مفتوحة.

وصرحت الحركة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من تحقيق أي إنجاز، موضحة أن كل التوغلات جاءت بغطاء جوي كثيف من الطيران الإسرائيلي من أجل "ارتكاب مجازر بحق المدنيين".

وأكدت الجهاد الإسلامي أن المقاومة الفلسطينية تواصل صمودها وقتالها في ميدان المعركة مع قدرتها على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه.

وأشار بيان الحركة أن المقاومة الفلسطينية تستبسل في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات الدائرة معه.

وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، الأنباء التي يتداولها الجيش الإسرائيلي عن توغلات برية داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن ما جرى في شارع صلاح الدين هو توغل لبضع دبابات جيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وأكد البيان أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي من آليات جيش الاحتلال داخل شارع صلاح الدين، مشيرًا لعودة حركة المواطنين إلى طبيعتها.