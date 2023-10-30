شهود عيان: دبابات الاحتلال تتقدم في طريق رئيسي بغزة

وكالات

دخلت دبابات إسرائيلية حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وأشار الشهود الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في إفادة صحفية إن القوات "تمضي تدريجيًا وفقًا للخطة" في قطاع غزة.

ورفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع حتى بعد أن أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.