بعد أنباء توغل دبابات داخل القطاع.. جيش الاحتلال يرفض الإفصاح عن موقع قواته في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في إفادة صحفية إن القوات "تمضي تدريجيًا وفقًا للخطة" في قطاع غزة.

ورفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع حتى بعد أن أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.

هذا وشكر شهود عيان، أن دبابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وقال الشهود إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة و"قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب)".