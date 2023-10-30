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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

11:12 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية طالت 64 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم أن الاعتقالات شملت 21 مواطنا من رام الله، و13 من الخليل، و11 من القدس، و8 من نابلس، و8 من بيت لحم، و3 من طولكرم وقلقيلية.

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، قالت إن "قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري، بشكل غير مسبوق، واعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

وأشارت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.

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الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات الضفة الغربية

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